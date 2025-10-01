정가은, "전성기 전셋집 마련…연예인병 겪고 일 끊겨" ('A급 장영란')

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'A급 장영란'

방송인 정가은이 과거 전성기 시절을 회상했다.1일 장영란의 채널 'A급 장영란'에는 "절친 장영란도 몰랐던 정가은이 이혼 후 선택한 제2의 인생 (싱글맘, 쓰리잡)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 정가은은 최근 택시 기사로 제2의 인생을 시작했다고 밝혔다. 택시를 선택한 이유에 대해 "아버지도 택시를 오래 하셨고, 제가 운전하는 것도 좋아해서 재밌을 것 같았다"고 밝혔다. 이에 "직업이 쉽지 않아 아버지가 걱정하셨다"고 덧붙였다.정가은 SBS '스타킹'으로 방송에 데뷔한 후 곧바로 예능 섭외가 쇄도하며 전성기를 누렸다고. 그는 "전성기에 연예인 병이 살짝 오더라. 스케줄이 많으니 약속 시간에 늦었는데 재촉을 한다는 생각에 PD들에게 짜증을 냈다. 그 이후로 일이 서서히 끊겼다"고 솔직하게 털어놨다.이어 장영란이 "전성기 때 많이 벌지 않았냐"고 묻자, 정가은은 "서울에 전집을 마련했다"며 "하루에 16시간씩 촬영한 적도 있었다"고 떠올렸다.또한 정가은은 홀로 딸을 양육하는 가장의 책임감을 밝히며 "돈은 벌 때도 있고, 못 벌 때도 있는 거다. 생활고보다는 도전하는 엄마로 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr