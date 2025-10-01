사진=텐아시아DB

사진=비트인터렉티브

3월 데뷔한 그룹 뉴비트가 팬들과의 영원한 동행을 선포했다.뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 오늘(1일) 오전 10시 1분 공식 SNS 채널을 통해 공식 팬덤명 'NEURO'(뉴로)를 발표했다. 이와 함께 로고 이미지와 아이덴티티 영상을 공개하며 팬덤의 탄생을 공식화했다.뉴비트의 팬덤명 'NEURO'는 'Never Ending Utopia, Radiant One'의 약자로, '끝없는 이상향, 빛나는 존재'라는 뜻을 담고 있다. 이는 팬덤이 뉴비트에게 언제나 빛나는 존재임을 상징한다.'NEURO'는 뉴비트의 음악이라는 길 위에서 늘 함께 걷는 동행자이자, 아티스트와 팬을 잇는 신경망 같은 연결체를 의미한다. 뉴비트는 이를 통해 팀과 팬이 음악으로 긴밀히 이어지고 함께 성장한다는 서사를 구축했다.뉴비트는 지난 3월 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)로 데뷔한 7인조 보이그룹이다. 데뷔와 동시에 Mnet 글로벌 데뷔쇼와 SBS 데뷔 팬 쇼케이스를 통해 글로벌 팬들의 주목을 받았다.국내외 주요 무대에 잇따라 오르며 활약을 이어간 뉴비트는 데뷔 첫 시상식인 '2025 케이 월드 드림 어워즈'에서 'K 월드 드림 뉴비전상'을 수상하며 가능성을 보여줬다. 최근에는 공식 팬클럽 모집을 시작하고 이번 팬덤명까지 발표하며 팬덤의 기반을 단단히 다지고 있다.뉴비트는 데뷔 후 첫 컴백 준비에 한창이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr