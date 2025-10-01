사진=텐아시아DB

사진제공=TV조선

싱글맘인 가수 이지현이 헤어 디자이너로 새로운 도전을 시작한다.1일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로 - 과몰입클럽'(이하 '내 멋대로') 5회에서는 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 헤어 디자이너로서 인생 2막을 시작하는 모습이 공개된다. 새로운 직업으로 헤어 디자이너를 선택하게 된 이유와 함께, 첫 고객을 맞이하는 긴장감 넘치는 현장이 담긴다.이날 이지현은 청담동 미용실에 출근하며 하루를 시작한다. 두 아이를 키우는 가장으로서 새로운 직업에 도전한 그는 "15살부터 아이돌 활동을 해서, 아침에 눈 뜨면 자연스럽게 미용실에 가곤 했다"며 "그만큼 미용실이 친근해서 용기 내 도전했다"고 밝힌다.하지만 그 길은 결코 쉽지 않았다고. 이지현은 "미용사 국가고시에 7번 떨어지고 8번째에 합격했다"고 털어놓는다. 합격 후에도 3개월간 가발에만 연습하던 이지현은 이날 드디어 실제 손님에게 시술에 도전한다.첫 고객은 국가대표 축구 선수 출신이자 이지현의 오랜 남사친. "백발로 탈색하고 싶다"는 그의 요청에 이지현은 긴장과 설렘을 동시에 느끼며 첫 시술에 임한다. 과연 이지현을 위해 기꺼이 첫 손님이 되어 준 국가대표 남사친의 정체는 누구일까. 또 이지현은 그의 머리를 성공적으로 완성할 수 있을까.'내 멋대로'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr