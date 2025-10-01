옥자연, 김대호와 ♥핑크빛에 결국 입 열었다…"너무 당황스러워" ('라스')

사진=텐아시아DB

서울대 출신 배우 옥자연(36)이 김대호(40)와의 러브라인에 대해 밝힌다.1일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 봉태규, 옥자연, 송은이, 박소라, 황정혜가 함께하는 ‘금쪽 같은 은이 새끼들’ 특집으로 꾸며진다.옥자연은 MBC ‘나 혼자 산다’(이하 '나혼산')에 출연해 화제를 모았다. 방송에서 김대호와 함께 여행을 떠나 같이 요리하고 자연과 식물을 사랑하는 공통점으로 티키타카를 주고받으며 편안한 호흡을 선보였다. 특히 김대호가 특유의 성실하고 소박한 면모를 드러내자, 옥자연이 웃음을 터뜨리며 맞장구를 치는 장면이 시청자들에게 ‘핑크빛 기류’로 비쳤다.이에 대해 옥자연은 실제로는 '낯을 많이 가리는 성격' 때문에 오히려 곤란했다고 솔직하게 털어놓는다. “기사화 된 순간 너무 당황스러웠다. 김대호 씨가 라디오에서 사과까지 하더라”며 직접 김대호와의 러브라인에 대해 입을 연다고 해 호기심을 자아낸다.옥자연은 “다정하고 성실한 사람이 좋다”며 이상형도 고백한다.옥자연은 작품 속에서 '악역 전문' 배우로 활약했다. ‘경이로운 소문’, ‘마인’과 같은 히트작과 함께 최근 드라마 ‘노무사 노무진’을 통해 보여줬던 메서드 연기에 대해서도 이야기한다. 남다른 캐릭터 연구로 리얼한 생활 악역 연기를 보여줬던 그의 연기 비하인드는 무엇일지 기대를 증폭시킨다.‘나혼산’에서 화제가 된 “저속 노화 전도사”라는 별칭에 대한 얘기도 꺼낸다. 그는 직접 실내 수경장, 텃밭 등에서 식물을 길러서 먹는다는 '식집사' 일상을 언급하며 MSG 없이 건강한 재료로 만든 ‘자연스러운 식단’으로 건강을 관리하는 자신만의 방법을 소개한다.예능 출연은 낯설지만, 솔직함과 당당한 매력의 옥자연이 출연하는 '라디오스타'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr