사진 = '외노자' 영상 캡처

가수 바비킴이 깜짝 무대를 선보이며 관객들의 호응을 얻었다.지난달 30일 공개된 웹 예능 '외노자' 스페셜 에피소드 '이 중 한명은 라인업에 없었습니다' 편에는 바비킴이 '두물머리 음악제' 무대에 오르는 모습이 담겼다. 바비킴은 축하 무대 게스트로 양평을 찾았고, 같은 날 무대에 선 가수 존박, 이적과 함께 토크를 나누며 현장을 채웠다.바비킴의 출연은 사전에 알려지지 않았다. 엔딩 무대를 앞두고 일부 관객이 자리를 떠나려 했으나, 바비킴이 등장하자 예상치 못한 무대에 다시 발걸음을 멈추고 환호를 보냈다.바비킴은 'Tic Tac Toc'을 시작으로 '사랑..그 놈'까지 선보이며 무대를 채웠다. 공연이 끝난 뒤에는 앵콜 요청이 이어졌다.최근 예능 프로그램에서 활약한 바비킴은 이번 '외노자' 특별편 영상 말미 연말 콘서트를 예고하며 가수로서의 활동도 이어갈 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr