‘베어브릭(BE@RBRICK)’을 주제로 한 전시회 ‘베어브릭 월드와이드투어3 서울(BWWT3)’가 막을 올렸다.지난달 30일 서울 여의도 더현대서울 6층 알트원(ALT.1)에서 ‘베어브릭 월드와이드투어3 서울(BWWT3)’ 오프닝 행사를 개최했다. 이번 전시는 도쿄, 홍콩, 방콕, 상하이, 타이베이에 이어 여섯 번째로 진행됐다. 국내에서는 처음 선보이는 전시다.이날 행사에는 개그맨 신동엽, 조세호, 김준호, 김대희, 장동민, 김지민, 문세윤, 김경욱과 '솔로지옥' 이시안, 모델 송해나, 박제니, 허경희 등이 함께했다. 스타들은 전시회 곳곳을 둘러보며 피규어를 구경하거나 기념사진을 남기는 등 뜻깊은 시간을 보냈다.특히 이번 투어는 정원을 콘셉트로 진행 중인 만큼 전시회 내부에는 자연의 아름다움을 느낄 수 있는 공간이 가득했다. 꽃 장식물들이 다양하고 화려한 베어브릭의 디자인과 어우러지며 독특한 미감을 선사했다.부캐 '다나카'로 많은 사랑을 받았던 김경욱은 "예전부터 베어브릭을 좋아해서 집에 모아뒀다. 전시회에 오니 뛸 듯이 기쁜 마음"이라며 "전시 기간에 또 보러올 것"이라고 애정을 드러냈다.베어브릭은 2001년 일본 기업인 메디콤토이가 선보인 블록 타입 피규어다. 다양한 아티스트·브랜드·기업과의 협업을 통해 수천 종이 출시됐다. 독창적인 디자인을 기반으로 글로벌 아트토이 시장에서 독자적인 영역을 개척해왔다.베어브릭 월드와이드투어는 약 70cm 크기의 대형 베어브릭을 캔버스로 삼아 전 세계 크리에이터들이 제작한 작품을 전시하는 프로젝트다. 2004년 시작된 첫 투어는 6개 도시에서 개최됐으며 2011년 진행된 두 번째 투어는 아시아 4개 도시를 순회했다. 2021년 도쿄 시부야에서 개막한 이번 세 번째 투어는 정원을 콘셉트로 진행 중이다.한편 ‘베어브릭 월드와이드투어3 서울(BWWT3)’는 오는 21일까지 여의도 더현대서울 6층 알트원(ALT.1)에서 열린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr