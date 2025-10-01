사진 = '정지선의 칼있스마' 유튜브 채널 캡처

'환승연애2'에서 사랑을 받은 인플루언서 성해은이 정지선 셰프와 딤섬을 만들며 본인들이 에겐녀인지 테토녀인지 알아보는 시간을 가졌다.스타셰프 정지선이 운영하는 유튜브 채널 '정지선의 칼있스마'에서는 '자칭 테토녀 성해은 vs 장군 테토녀 정지선'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 게스트로 등장한 성해은은 정지선 팬임을 밝히며 "행사장에서 처음 뵈었을 때 제가 너무 팬이었다"며 "근데 너무 초면이고 그래서 차마 다가가지 못했었다"고 했다. 이어 "그 카리스마에 다가가고 싶고 너무 사진 찍고 싶었는데 막 다른 분들이 찍을 때 샤샥 이랬다"고 했다. 정지선은 성해은의 용기로 인연이 시작됐다고 밝혔다.정지선은 "먼저 다가가는 스타일이 아니여서 먼저 다가와 줘서 너무 감사했다"고 했다. 성해은은 "첫인상에서 뵀었던 셰프님의 카리스마에 너무 인상 깊어가지고 카리스마를 좀 배워보고 싶었다"고 했다. 이때 PD는 성해은에게 "에겐녀인가 테토녀인가"라고 물었다. 성해은은 "제가 에겐녀 같냐"며 "지금 보기에도 에겐녀 같으시냐"고 했다. 이에 제작진들은 그렇다고 했다.그러자 성해은은 "실은 저는 너무나도 테토녀다"고 했다. 옆에서 정지선은 "근데 원래 예쁘신 분들이 뒤에 숨겨진 내면이 테토 느낌 아니냐"고 했다. 성해은은 정지선에게 "셰프님은 딱 보기에는 테토인데 저는 이 안에 따뜻함과 에겐스러움이 보인다"고 했다.이어 제작진들은 문답을 통해 두 사람이 에겐녀인지 테토녀인지 알아본다고 했다. 두 사람은 신중하게 문답에 임했다. PD는 문답 후 "셰프님은 테토 점수 76.5점에 장군의 기개 테토녀인데 이건 상위 2%의 테토녀다"고 했다. 그러자 정지선은 "난 사주 볼 때도 장군같다고 한다"고 해 웃음을 자아냈다.PD는 "그리고 해은님 결과가 되게 의외다"며 "테토 지수 63.75%점에 마님 재질 테토녀이고 내 안의 장군을 콱 누르면서 사회 생활에 최적화 된 테토녀라 건들면 터진다"고 했다.한편 성해은은 티빙 오리지널 '환승연애2'에서 인연을 맺은 정현규와 최종 커플이 됐다. 이후 성해은과 정현규는 SNS에 함께 여행을 가거나 선물을 받은 모습을 공개했다. 그러나 최근 두 사람의 사진이 다수 삭제 돼 결별설에 휩싸였다.1994년생인 성해은은 31세이며 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr