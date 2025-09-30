사진=유튜브 '무릎팍박사'

사진=유튜브 '무릎팍박사'

사진=유튜브 '무릎팍박사'

사진=유튜브 '무릎팍박사'

사진=유튜브 '무릎팍박사'

사진=유튜브 '무릎팍박사'

사진=유튜브 '무릎팍박사'

사진=유튜브 '무릎팍박사'

사진=유튜브 '무릎팍박사'

사진=유튜브 '무릎팍박사'

빅뱅 지드래곤이 자신의 고민을 털어놨다.30일 유튜브 채널 '하나TV'의 '무릎팍박사'에는 ' 고민이 뭐였죠? 16년 만에 만난 강호동과 떠드느라 고민 까먹은 G-DRAGON'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지드래곤은 "후배들 만나면 말을 못 놓는다. 친해지기를 어려워하더라"고 고민을 털어놨다.강호동은 과거 지드래곤이 콘서트 후 '꼬야체'를 쓰며 반말한 영상으로 고민을 반박했다. 이에 지드래곤은 "저는 '들어가서 잘 거야, 뭐 할 거야'라고 혼자 흥분해서 말을 했는데, 그게 '할꼬야'가 됐더라. 덕분에 광고를 많이 찍었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.빅뱅 데뷔 전과 초창기 시절 권지용은 "예민하고 까칠하다고 해서 별명이 '권사포'였다. 사실 '권지랄'이라고 불리기도 했다"면서 "그때 모습을 보면 스스로 세상 낯설다"고 회상했다.7년 공백기를 깨고 솔로곡 '파워'로 컴백했던 지드래곤은 "언제든 내 노래 나오면 히트한다는 자신감이 있냐"는 질문에 "절대 아니다. 좋게 풀린 케이스다. 기대감 키우고 나오기보다는 스리슬쩍, 아무도 관심 없을 때 내놓은 느낌"이라며 팬들의 사랑에 고마움을 드러냈다.2024 'MAMA' 출연 당시 지드래곤은 긴 공백기를 고려해 "주변 반응 신경 쓰지 말고 내 할 일 하자고 생각했다. 결과가 어떻든 일단 해보자 했는데, (좋은 반응에) 오랜만에 어깨가 조금 계속 올라가 있었다"며 여전한 인기에 미소를 지었다.연예계 '패션의 아이콘'으로 통하는 지드래곤. "많은 분들이 지디 패션을 좋아하지만, 따라하면 그 맛이 안 난다고 하더라"는 강호동의 말에 그는 "따라하지 마세요"라고 즉각 반응해 눈길을 끌었다.지드래곤은 "내가 봐도 내 패션은 과하다 일반적이지 않다"면서 "네일팁만 며칠씩 고민해서 고른다. 내가 좋아서 하는 거다. 내 눈에 완벽하지 않으면 다음으로 넘어가지 못한다"고 설명했다.스타 지디와 인간 권지용 사이의 간극을 묻자 그는 "지금 보시는 모습이랑 크게 다르지 않다. 말 많고 엉뚱하고 시키면 오래 걸린다"고 이야기했다.지드래곤은 "지디와 권지용, 둘 다 외로울 거다. 아마 오늘 녹화 끝나고 차 타면 외로움이 느껴질 거다. 연예계 생활을 오래 하다 보니 외로움 많이 타는 성격이 됐다. 워낙 사랑을 많이 받았고, 어디를 가도 모든 사람에게 둘러싸여 있기 때문"이라고 털어놨다.넓은 공연장에서 콘서트 후 홀로 호텔에 들어가면 휑하다는 지드래곤은 "만족하지 못하는 공연으로 외로울 때도 있지만, 오늘이 마지막이 아니니까. '다음 기회에 더 나은 모습을 보여주겠다'는 걸 선택했다"며 긍정력을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr