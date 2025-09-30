사진=유튜브 채널 '이지금'

사진=유튜브 채널 '이지금'

사진=유튜브 채널 '이지금'

사진=유튜브 채널 '이지금'

사진=유튜브 채널 '이지금'

사진=유튜브 채널 '이지금'

사진=유튜브 채널 '이지금'

사진=유튜브 채널 '이지금'

사진=유튜브 채널 '이지금'

'이지금' 아이유가 체중 증량을 고백했다.30일 아이유의 유튜브 채널 '이지금'에는 'IU TV 징니 볼살이 제철 - 2025 IU FAN MEET UP 'Bye, Summer' 합주 비하인드'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 아이유는 팬밋업 첫 합주 연습을 앞두고 노메이크업 상태를 공개헀다. 그는 스태프에게 "나 얼굴 좋아지지 않았냐. 살이 쪘다"고 밝혔다.스태프가 "살 좀 찌라"고 말하자, 아이유는 "살이 조금 찌니까 괜찮아진 것 같다. 촬영하다가 조금 쪘는데 훨씬 예쁘게 나온다고 하더라"며 체중 증량에 만족감을 드러냈다.아이유는 18살 때 녹음하면서 부른 뒤 봉인된 곡 '라망(L'amant)'을 선곡하며 "8% 정도만 아는 노래일 것"이라고 밝혔다. 그러면서 서른 살이 넘어 부르게 된 남다른 감회를 드러냈다.합주 연습 중 아이유는 "조기교육의 중요성을 느낀다. 요즘 곡 부를 때는 구성전환 생각하느라 머릿속이 바쁜데, 방송에서 불렀던 '마쉬멜로우', '잔소리는 그냥 틱하고 나온다. 너무 많이 부르고 많이 혼났던 곡이니까"라고 이야기했다. 이어 "이 노래를 부르면 10대 때 목소리가 나온다"면서 기대감을 높였다.익숙하지 않은 곡 '라망' 열창 후 아이유는 "무대 위에서 개망신당하면 어떡하지?"라고 걱정했다. 스태프가 "노래가 걱정이었는데, 걱정할 필요가 없겠다"면서 밴드 마스터와 조율했다.아이유는 "재즈는 원래 약속하지 않는 거 아니냐"면서 전문가 포스를 보였고, 스태프는 "10대 때보다 확실히 기술이 늘었다"며 극찬했다. 이에 아이유는 "기술이라기보다 어떤 감정?"이라며 너스레를 떨었다.최근 연기자로서의 모습으로 주목받은 아이유는 "노래를 하고 싶었다. 연기하다가 노래하니까 되게 재밌다. 콘서트 하다가 중간에 연기하러 가면 그것도 재밌는데, 맨날 촬영하다가 노래하니까 너무 재밌다"면서 가수와 배우를 오가는 즐거움을 드러냈다.한편, 아이유는 배우 변우석과 MBC 신작 '21세기 대군부인'을 촬영 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr