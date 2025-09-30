사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

배우 수지가 '다 이루어질지니' 포스터 논란에 대한 생각을 밝혔다.30일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 배우 수지가 출연했다.이날 조현아는 절친 수지에게 "사람들은 네가 행복하고 편하게만 사는 줄만 알잖냐. '수지처럼 살면 얼마나 좋을까'라는 말을 하면서. 그런데 너는 그런 말에 변명을 안 하더라"며 걱정과 애정을 드러냈다.수지는 "내가 변명하는 걸 안 좋아한다. '다 힘들겠지' 생각한다"면서 "내가 특별하다는 생각을 안 해봤다. 그냥 직업이 순간순간 빛이 나야 하니까, 좀 객관적으로 보려고 한다. 스스로한테 엄격하려고 하는 편"이라고 이야기했다."넌 도통 누리지 않는다"는 조현아의 속상한 푸념에 수지는 "내가 유난스러운 거 싫어한다. 힘들다고 느낄지언정 혼자 감당해야 하는 감정이라고 생각한다. 그래서 언니가 울고 감정 표출할 때 좋다. 나는 그게 안 되니까, 감정 표출을 안 하니까"라고 털어놨다.수지는 "나는 사람들을 잘 못 챙기는 스타일인데, 언니가 따뜻한 사람이고 나한테 항상 주니까. 내가 받기만 할 수는 없어서 노력한다"고 우정을 드러냈다.수지의 먹방을 보던 조현아는 "어릴 땐 잘 먹고 살쪘는데, 네가 운동하니까 안 찌더라. 운동한다고 할 때 깝친다고 생각했었다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다."오운완"이라며 웃던 수지는 "요즘에는 바빠서 못 간다. 나는 운동을 그렇게 좋아하지 않는다"고 말했다. 하지만, 요가, 필라테스, 테니스, 발레 등 여러 운동을 시도했던 그는 "발레코어가 나 때문에 유행했다더라"며 예쁜 미소를 보였다.쿠팡플레이 '안나'로 여우주연상을 받으며 아이돌 출신에서 배우로 완전히 인정받은 수지는 "사실 할 때 힘들었다. 언제든 상을 받으면 상이 내 것이 아닌 느낌이었는데, 그때는 '이 작품하길 잘했다. 나 진짜 고생 많았다'는 생각이 들었다. 나를 조금 칭찬하고, 스스로 인정해 주는 시간이 됐다"고 밝혔다.한편, 조현아는 10월 3일 공개되는 넷플릭스 '다 이루어질지니' 포스터 여론에 대해 "의견이 분분하다. '왜 이렇게 만화같이 했냐'고 하더라. 내가 좋아하는 김은숙 작가님 작품이기도 해서 기대감이 큰데, 유지해서 바이럴이 잘 된 것 같다"고 전했다.수지는 "포스터에 대해 우리도 많은 얘기가 있었다. 근데 뭐 이유가 있겠지"라며 수지식 사고를 드러냈다. 이어 "세계관이 특별하다. 판타지와 현실이 섞였는데, 생각할 부분도 있다. 인생에 남을 작품이고, 많이 배웠다. 작품이 잘 되길 바란다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr