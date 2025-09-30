사진=이장우 SNS

사진=이장우 SNS

배우 이장우가 결혼 전 근황을 알렸다.이장우는 30일 자신의 인스타그램에 "여러분~ 저 장가갑니다!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진들 속에는 이장우가 출연하는 예능 프로그램 포스터와 촬영 장면 등이 기록된 모습. 이장우는 "결혼 전 마지막으로 시골 마을로 떠나, 강화도 어르신 그리고 많은 형 누나들과 함께한 보물찾기 여정! 오늘 밤 9시 MBC에서 처음 선보입니다!"라며 프로그램 홍보에 나섰다.한편 이장우는 8살 연하의 배우 1994년생 배우 조혜원과 오는 11월 23일 결혼을 앞두고 있다. 조혜원은 2016년 영화 '혼숨'으로 데뷔해 드라마 '군검사 도베르만', '퀸메이커' 등에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr