/ 사진=바로엔터테인먼트 제공

/ 사진제공=tvN

배우 이채민이 '폭군의 셰프' 결말에 대해서 언급했다.최근 서울 강남구의 한 카페에서 tvN '폭군의 셰프'에 출연한 배우 이채민과 만났다.tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립 한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디다. 극 중 이채민은 좋은 왕이 될 자질은 충분하지만 혈기 왕성하고 까칠한 성격에 폭정을 일삼느라 되려 폭군이라 불리는 인물인 연희군 이헌으로 분했다.28일 종영한 ‘폭군의 셰프’ 최종회에서는 폭군 이헌(이채민 분)이 현대로 건너와 연지영(임윤아 분)의 재회로 해피엔딩을 맺었다. 그러나 이헌이 현대로 어떻게 넘어올 수 있었는지에 대한 설명이 생략되어 일부 시청자들 사이에서는 아쉬움을 자아내기도 했다.이헌이 현대로 넘어올 수 있었던 이유에 대해 묻자 이채민은 "결국 사랑의 힘으로 여기까지 올 수 있었다고 생각한다. 대본을 읽고 연기를 하는 사람으로 그 부분에 대해서 설득이 된 것 같다. 지영과의 과정을 겪은 사람으로서, 사랑으로 망운록이 도와주지 않았나 싶다"고 말했다.이어 이채민은 "마지막 에필로그에서 이헌이 연지영에게 비빔밥을 해주지 않나. (이헌이) 요리하는 모습을 보면서 지영한테 배워서 지영의 보조 요리사가 되거나, 요리 관련된 일을 지영과 함께 도모하면 좋겠다 하는 생각을 했었다"고 미소 지었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr