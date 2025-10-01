넷플릭스, 텐아시아 DB

배우 임시완이 오랜만에 가수 임시완으로 돌아온다.지난달 30일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 영화 '사마귀' 임시완과 인터뷰를 진행했다. '사마귀'는 모든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 사마귀(임시완 분)와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 재이(박규영 분) 그리고 은퇴한 레전드 킬러 독고(조우진 분)가 일인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화다. 임시완은 천부적인 재능의 A급 킬러 사마귀 한울을 연기했다.이날 임시완은 골드빛의 화려한 헤어 스타일링으로 인터뷰장에 등장했다. 취재진이 "아이돌 머리 같다"고 하자 그는 "앨범 준비 때문에 염색했다. 간만에 가수로 돌아가 보려고 한다. 작품용 머리 아니고 가수용 머리다. 이런 아이돌 머리를 오랜만에 해봤다"고 너스레를 떨었다.그러면서 "장르는 미디엄 템포의 팝 느낌이라고 보시면 될 것 같다. 완전한 댄스곡은 아니다. 한 번 들어도 잘 캐치 되는 노래다. 10월에서 11월 사이 내려고 목표하고 있다"고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr