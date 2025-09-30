/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=문화예술 NGO 길스토리

/ 사진=문화예술 NGO 길스토리

배우 김남길이 위기 아동·청소년을 지원하는 캠페인을 진행 중이다.문화예술 NGO 길스토리(대표 김남길)는 시그니처 기부쇼 ‘2024 SMG SHOW-우주최강쇼’ 수익금을 활용해 위기 아동·청소년을 지원하는 ‘든든한 하루’ 캠페인을 진행 중이라고 30일 밝혔다.‘든든한 하루’는 위기 상황에 놓인 아동·청소년에게 식사, 상담, 여행, 교육 등을 지원해 따뜻한 하루를 경험할 수 있도록 돕는 캠페인이다. 이를 통해 사회적 관계망을 강화하고 정서적 회복력을 키워 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 지원한다. 특히 지역 기반 소규모 기관과 협업해 지속 가능한 지원 모델을 마련하는 것을 목표로 하고 있다.서울 은평구 대안교육기관 청소년 도서관 ‘작공’에는 학교 밖 청소년을 위한 문화예술 기반 교육과 정서 지원 프로그램을 후원한다. 자아 탐색을 통한 자기 이해와 정서적 안정을 돕는 프로그램, 요리·정리정돈·자기소개서 작성 등 자립 및 진로 실습 교육을 마련했다. 또한 공동체 의식과 다문화 경험을 위한 여행 프로그램을 총 3차례 운영하며, 지난 8월 강원도 철원 여행을 지원한 데 이어 10월에는 제주도, 11월에는 라오스 여행을 계획하고 있다.부천 청소년 심야 식당 ‘청개구리 식당’에서는 지난 5월 가정의 달을 맞아 아동·청소년들에게 따뜻한 식사를 제공하고, 자기 존중감을 회복할 수 있도록 돕는 문화예술 체험 행사도 열었다.이번 캠페인 기금은 2024년 12월 7일과 8일, 경희대학교 평화의 전당에서 열린 시그니처 기부쇼 ‘2024 SMG SHOW-우주최강쇼’ 수익금으로 마련됐다. 배우 김원해, 유해진, 차승원, 박성웅, 백지원, 정만식, 박지환, 김성균, 김남길, 진구, 김대명, 이상윤, 양현민, 고규필, 주지훈, 이시언, 황제성, 이상엽, 이하늬, 서현우, 안창환, 전성우, 성준, 나선욱, 노정의 등 배우 26명이 재능기부로 무대에 올랐으며, 양일간 8천여 명의 관객이 한마음으로 참여했다.김남길 대표는 “위기 상황에 처한 아동·청소년들이 공동체 안에서 건강한 일상을 살아갈 수 있도록 돕고 싶었다. 지난해 ‘우주최강쇼’에 함께해 준 배우들과 관객들 덕분에 마련된 기금으로 캠페인을 진행할 수 있어 더욱 뜻깊고 감사하다”라며 “앞으로도 지역 아동·청소년 기관과 연계해 현장에서 실질적으로 필요한 지원을 이어가겠다”라고 말했다.한편, 올해 ‘2025 SMG SHOW-우주최강쇼’는 11월 29일(토) 이화여자대학교 대강당에서 개최될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr