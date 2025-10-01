사진=CJ ENM-카카오엔터테인먼트

사진=Mnet

높은 화제성을 자랑하며 지난달 25일 파이널을 마친 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 이어, 이달에는 '스틸하트클럽'이 첫 방송을 앞두고 있다. CJ ENM이 카카오엔터테인먼트와 손잡고 이 시대를 대표할 글로벌 K밴드 제작에 나선다.CJ ENM이 카카오엔터테인먼트와 파트너십을 체결하고, Mnet '스틸하트클럽'을 통해 글로벌 K밴드 메이킹 프로젝트를 함께 추진한다고 지난달 30일 밝혔다. CJ ENM이 프로그램 기획·제작을 맡고, 카카오엔터테인먼트가 프로그램 음원 유통과 최종 탄생한 밴드의 앨범 기획·제작 및 매니지먼트를 맡는다. CJ ENM의 콘텐츠 제작 역량과 카카오엔터테인먼트의 음악·아티스트 IP 사업 노하우를 결합해, 글로벌 K밴드 붐을 이어갈 차세대 아이코닉 밴드를 선보인다는 계획이다.오는 21일 오후 10시 첫 방송 되는 '스틸하트클럽'은 기타, 드럼, 베이스, 보컬, 키보드 각 밴드 포지션에서 모인 개인 참가자들이 각자의 음악과 감정, 그리고 뜨거운 청춘을 무기로 '최후의 헤드라이너 밴드'가 되기 위한 서바이벌을 펼치는 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트다.스타성과 음악성, 열정을 겸비한 차세대 글로벌 아이코닉 밴드의 탄생 여정을 그릴 예정. MC로는 배우 문가영이 참여하고, 디렉터 라인업에는 정용화, 이장원, 선우정아, 하성운이 합류해 장르를 넘어 다양한 시각으로 새로운 글로벌 밴드를 만들어 나갈 것으로 기대를 모은다.CJ ENM은 독보적인 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 프로그램의 전체 기획과 제작을 맡는다. Mnet은 그동안 '슈퍼스타K', '쇼미더머니', '보이즈 플래닛', '아이랜드' 등 굵직한 오디션 프로젝트들을 성공적으로 이끌어오며 K-POP 시장의 트렌드를 주도해왔다. 이번에는 '스틸하트클럽'을 통해 밴드 장르까지 영역을 확장하며, 글로벌 팬들이 직접 밴드의 조합을 만들어가는 새로운 참여형 서바이벌 포맷을 선보인다. CJ ENM은 이를 통해 K-POP의 장르 다변화와 글로벌 밴드 시장 확대에 기여한다는 포부다.카카오엔터테인먼트는 '스틸하트클럽' 참가자들이 선보이는 음원 유통은 물론, 서바이벌을 거쳐 최종 탄생한 밴드의 앨범 기획·제작과 매니지먼트를 맡는다. 참가자들이 선보이는 순수한 열정과 에너지를 담은 음악을 다양한 국내외 플랫폼을 통해 선보여, 전 세계 음악 팬들이 새로운 밴드 루키의 탄생 여정을 함께 즐기고 응원할 수 있도록 할 계획이다. 또한, 서바이벌을 마친 최종 멤버들이 자신들의 음악적 개성과 매력을 발산하며 글로벌 밴드로 성장할 수 있도록 앨범 발매, 공연 등 다양한 활동을 기획하고 전방위적 매니지먼트를 맡는다.CJ ENM은 "'스틸하트클럽'은 참가자들의 음악적 열정과 성장 서사가 고스란히 담긴 프로젝트"라며 "뜨거운 무대와 진정성 있는 여정을 함께 지켜봐 주시고, 앞으로 탄생할 글로벌 밴드의 시작을 함께 응원해 주시길 바란다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr