사진=KBS2

새로운 국면에 접어든 '은수 좋은 날'이 스페셜 포스터를 공개했다. 지난 20일 첫 방송을 3.7% 시청률로 시작한 이 작품은 최근 4회에서 3.0%로 하락세를 보였다.매주 토, 일 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV '은수 좋은 날'이 이영애의 강렬한 변신을 담은 스페셜 포스터를 공개하며 또 한 번 시청자들의 기대감을 끌어올린다.포스터에는 얼굴과 손에 상처로 가득하지만, 가방만은 지키고자 하는 은수의 절실한 염원이 담겼다. 정면을 응시하는 눈빛에는 가족을 위해 무엇이든 하겠다는 결연한 의지와 동시에 불안과 죄책감이 교차, 강은수의 복잡한 내면을 고스란히 드러낸다. 앞서 공개됐던 포스터 속 일상적인 은수의 모습과는 180도 달라진 분위기로 운명의 새로운 전환점을 예고한다.특히 카피 문구로 활용된 "난 뭐든 해. 우리 가족을 위해서라면"이라는 실제 극 중 대사는 강은수가 처한 극한 상황과 도덕적 딜레마에 빠진 처절한 결심을 단적으로 드러내며 보는 이들에게 깊은 여운을 남긴다.남편의 치료비와 빚을 갚기 위해 딸의 미술강사 이경(김영광 분)과 위험천만한 동업을 시작한 은수는 예상치 못한 지출과 위기가 잇따르자 가족을 지키겠다는 결심 하나로 어쩔 수 없이 두 번째 거래를 제안했다. 이영애는 변모하는 캐릭터의 온도 차와 감정의 완급 조절, 세밀한 표정 변화로 극을 이끌고 있다. 진퇴양난에 빠진 은수가 과연 가족을 끝까지 지켜낼 수 있을지, 그의 위험 처절한 선택은 어떤 결말로 귀결될지 귀추가 주목된다.'은수 좋은 날'은 오는 10월 3일 금요일 오후 5시 15분부터 6시 35분까지 '은수 좋은 날 – 몰아보는 날'을 특별 편성했다. 1~4회 방송 몰아보기를 통해 한 편의 영화를 보는 듯한 몰입감을 선사할 전망이다.'은수 좋은 날'은 매주 토, 일요일 밤 9시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr