에일리/ 사진 제공=A2Z엔터테인먼트

가수 에일리(Ailee)가 2년 만에 크리스마스 단독 공연을 연다.에일리는 12월 24일 서울 강서구 KBS 아레나에서 '라스트 크리스마스'(Last Christmas)라는 타이틀로 콘서트를 개최한다. 에일리의 단독공연은 2023년 10월부터 2024년 1월까지 진행된 전국 9개 도시 투어 콘서트 '아이엠 : 컬러풀'(I AM: COLORFUL) 이후 2년 만이다.에일리는 2017년 이후 코로나 팬데믹 시기를 제외하고 매해 전국투어로 팬들과 함께 크리스마스와 연말을 보냈다. 2024년은 7집 미니앨범 '(Me)moir'와 결혼 준비로 데뷔 후 거의 유일하게 공연 없이 크리스마스를 보냈다.이번 에일리의 단독 콘서트 '라스트 크리스마스'는 지난해 공연장에서 함께 하지 못했던 아쉬움을 떠올리며 매해 크리스마스를 함께해준 팬들을 향한 애틋한 마음을 담아 공연 타이틀을 정했다. 관객들이 오래 기억할 수 있는, 더 이상 비교할 무대가 없을 최고의 크리스마스 공연이 될 것이라는 의미를 담았다.에일리 단독공연 '라스트 크리스마스'는 에일리의 히트곡 레퍼토리 뿐 아니라 올해 3월 발표한 7집 미니앨범 '(Me)moir'의 수록곡들을 온전한 라이브로 감상할 수 있는 첫 무대가 될 전망이다. 에일리 특유의 폭발적인 가창력을 감상할 수 있는 파워풀한 댄스곡부터 발라드 넘버까지 2012년 데뷔 이후 지난 13년 동안 국내 최정상의 솔로 가수 자리를 지켜온 에일리의 진짜 모습을 온전히 즐길 수 있는 무대를 준비 중이다.에일리 소속사 A2Z엔터테인먼트는 "2년 만에 팬들과 함께 하는 크리스마스인 만큼 아티스트와 스태프 모두 완벽한 무대를 준비하고 있다. 퍼포먼스와 연출 모든 면에서 K팝을 대표하는 디바(Diva)의 면모를 보여줄 계획"이라며 "에일리의 마음속에 있는 관객들의 사랑을 그대로 관객들에게 추억으로 돌려줄 수 있는 무대가 될 것"이라고 밝혔다.에일리의 크리스마스 단독공연 '라스트 크리스마스'는 내달 20일 예스24와 놀 티켓(NOL Ticket) 등 온라인 예매사이트를 통해 티켓이 오픈된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr