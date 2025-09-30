[종합] '2번 이혼' 방은희, 충격 가정사 밝혔다…"칼 들고 위협, 허락 없이 외출도 못해" ('4인용식탁')

2번의 이혼을 한 배우 방은희가 충격적인 가정사를 밝혔다.지난 29일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용식탁’에서는 배우 방은희가 절친 양소영 변호사, 배우 율희를 초대한 모습이 담겼다.이날 방은희는 “나는 세상에서 제일 잘못한 게 결혼이다. 두 번을 하면 뭐하냐. 사랑 없이 결혼을 했다. 처음에 만나자마자 33일 만에 결혼, 두 번째는 30일 만에 결혼했다”고 밝혔다.이어 그는 “연애 자체를 중요하게 생각 안 했던 거다. 솔직하게 말해서 교만하고 어리석었다”고 덧붙였다.그러면서도 방은희는 “결혼 속에 잘한 건 아들을 낳은 거다. 아이를 낳았을 때 내가 여자인 것에 너무 감사했다. 그 전에는 내가 여자인 게 싫었다. 아들은 내가 살아있는 이유, 내 존재의 이유”라고 애정을 드러냈다.방은희는 재혼 이유가 아들 때문이었다고 밝혔다. 그는 "아들이 3살 때 ‘장난감 가게에서 아빠 좀 사다줘’라고 하더라. ‘아빠 힘내세요’가사를 ‘엄마 힘내세요’로 개사해 부르는데 마음이 찢어졌다"며 눈시울을 붉혔다.그러면서 “사랑 없이 엔터 대표고 강한 사람이라고 하니 우리 아이 아빠가 돼줄 수 있겠다 생각했다. 그런데 그쪽은 재혼인데 아이가 없으니 (아빠에 대해) 모르는 거다. 아들이 사랑받는다는 느낌이 없어서 9년 만에 이혼했다”고 밝혔다.현재 아들은 영화감독을 꿈꾸고 있다며 "미국 보스턴에 있는 터프츠대학교 재학중"이라고 말했다.방은희는 어릴적 가부장적인 아버지로 인해 힘들었던 가족사를 털어놨다. 그는 "사춘기 시절을 너무 힘들게 보냈다"며 "당시 아버지가 원했던 여자상은 흰 원피스를 입고 얌전하게 집에 있는 순종적인 모습이었다. 여자가 직업을 갖는 건 꿈도 못 꿨다. 여자가 안경 쓰면 재수없다고 했다. 어머니는 아버지 허락 없이는 외출도 못 했다"고 밝혔다.이어 "건축업 하는 아버지가 한두 달에 한 번 집에 왔는데, 연극한다고 했더니 칼 들고 죽여버린다고 하더라. 두들겨 맞고 난리 났었다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr