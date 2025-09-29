사진=임윤아 유튜브

소녀시대 겸 배우 임윤아가 '폭군의 셰프' 마지막 촬영 소감을 전했다.29일 임윤아 오피셜 유튜브 채널 'Yoona's So Wonderful Day'에는 '융-카이브. 연지영 고생했어. 드라마 ‘폭군의 셰프’ 마지막 촬영 비하인드'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 임윤아는 tvN 인기 드라마 '폭군의 셰프' 촬영 현장에서 상대 배우 이채민과 환상 케미를 자랑했다. 임윤아가 스태프와 함께 '폭군의 셰프' 팀 핸드폰 액세서리를 자랑하자 이채민은 "왜 나만 없어?"라고 물었다."픽 당한 사람만 받을 수 있다"는 임윤아의 너스레에 이채민은 "누구한테 픽 당하면 되냐. 나만 없으니까 소외감 든다"고 서운함을 내비쳤다. 임윤아는 "괜찮아"라고 위로하면서도 "무슨 색이 좋냐"고 물었다.이채민이 "난 파란색 좋아해"리고 답하자, 임윤아는 "그래서 대령숙수복을 파란색으로 했구나"라며 감탄해 웃음을 자아냈다.스태프들이 두 사람의 케미를 극찬하자 이채민은 "말과 용이 잘 맞는다"고 말해 폭소를 유발했다. 임윤아는 "저희는 MBTI 아니라 띠로 판단합니다"라고 설명하며 훈훈한 현장 분위기를 전했다.극 후반부에 '망운록'을 찾은 임윤아는 "저도 전개가 어떻게 되는 건지 몰랐다. 망운록이 어디에 있는 것인가 궁금했는데, 드디어 찾았다"고 이야기했다.마지막 현장이기도 한 에필로그 촬영 날, 임윤아는 마지막 촬영 소감을 전했다. 그는 "1월부터 촬영을 했다. 너무 추운 겨울에 핫팩과 패딩으로 꽁꽁 싸매고 추위에 벌벌 떨면서 촬영했던 기억이 있는데, 이제는 너무 덥다고 막 난리 치면서 선풍기 없이 못 산다고 한다. 계절이 다 변해 가는 모습을 보면서 촬영한 작품이라 기억에 더 많이 남을 것 같다"고 말했다.전날 길금이(윤서아 분)가 마지막 촬영 후 오열하는 모습을 보고 울컥했다는 임윤아는 "그동안 현장이 파노라마처럼 쫙 지나갔다. 사극이라 지방 촬영이 많아서 집에도 잘 못 갔는데, 그만큼 현장에 익숙해지고 스태프와 가까워졌다. 촬영이 끝나면 낯설고 실감이 안 나면서 눈물이 날 것 같다"고 밝혔다.극 중 대령숙수로 활약한 임윤아는 촬영을 위해 요리를 배우기도 했다. 그는 "드라마를 하고 나서 제 요리 실력이 좀 늘어 있을지는 모르겠다"면서도 기대감을 내비쳤다.임윤아는 멍든 손가락을 보이며 "압력 솥단지 들고 뛰다가 넘어지는 장면을 촬영했는데, 진짜 아야 해서 메소드가 됐다. 진짜 아팠다"며 부상 투혼을 전하기도 했다.마지막 촬영 후 꽃다발을 받은 임윤아는 장태유 감독의 "에너지가 화면에 많이 담겼다"는 말에 눈시울을 붉혔다. 그는 "감독님이 스케줄 타이트해서 미안해 하셨다. '잠도 푹 자고, 좀 쉬라'는 말을 해서 울컥했다"며 현장과 스태프에 애정을 드러냈다.한편, 임윤아가 출연한 tvN 판타지 사극 '폭군의 셰프'는 최종화 시청률 17.1%(전국 기준)로, 자체 최고 시청률을 기록했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr