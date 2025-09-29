사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 정경호가 왁싱 경험을 고백했다.29일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '보스'의 배우 조우진, 박지환, 정경호가 출연했다.이날 정경호는 조우진, 박지환과 자리를 띄어 앉으며 "영화 하는 배우와 드라마 하는 배우 선 긋기"를 밝혀 눈길을 끌었다.조우진 팬이라고 밝힌 정경호는 "'보스' 대본도 안 보고 출연을 결정했다"면서 "박지환 형도 있고 좋은데, 연기하긴 힘들다. 다 지들 것만 해가 지고. 리딩은 왜 하냐"고 토로했다.정경호는 조우진은 최대한 약속한 걸 지키고 젠틀하게 애드리브르 하는 반면, 박지환은 "사파리에 풀어놓은 야생 동물 같다"고 표현했다.조우진과 박지환이 긴 무명 생활을 고백하자, 신동엽은 정경호를 향해 "처음부터 잘 된 배우"라고 표현했다. 이에 그는 "전 25년 주인공만 했다"고 너스레를 떨면서도 "신동엽 선배가 그런 말을 할 수 있다"고 저격해 웃음을 안겼다.토크 중 조우진은 '남성 왁싱'을 언급했다. 그는 한 영화 촬영장에서 남자 스태프들 사이에 왁싱 바람이 불었다고 밝히며 "숙소에 있는 목욕탕에 갔는데, 왁싱한 스태프들이 20명씩 우르르 들어왔다. 감독이 보더니 '돌잔치 하는 줄 알았다'고 했다"고 밝혀 배꼽을 쥐게 했다.왁싱 경험을 묻자 조우진은 "'마약왕' 때 공사를 해야 해서 해봤다. 목욕탕에서 최후의 결투를 벌이는 장면이 있어서 처음 경험해 봤는데, 후리함이 있더라"고 말했다. 박지환이 "해보고 싶다"고 하자 추천하기도 했다.정경호는 "왁싱을 하다가 안 하게 됐다. 너무 아파서. NO 마취, 촤아악!"이라고 표현해 웃음을 선사했다.한편, 신동엽이 조우진, 정경호에게 내년 'SNL' 출연을 제안한 가운데 앞서 출연했던 박지환은 "'SNL' 같은 촬영 현장이 처음이다. 잘 조직된 정글 같은 곳이다. 녹화 후 집에 가는 내내 울었다. 슬픔이 아니라 심장은 흥분이 가시질 않더라"고 전했다. 과거 차은우에게 얼굴 지적을 했던 그는 "진짜 빛나더라. 사람이 아니더라"며 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr