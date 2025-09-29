사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 정은혜 남편 조영남이 키스를 거절했다.29일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 신혼 5개월 차 정은혜♥조영남 부부의 일상이 공개됐다.이날 발달장애 작가 정은혜가 근황을 전했다. 정은혜 母는 "요즘 너무 바빴다. 방송 후 연락도 많이 왔고, 최근 대만에서 한국-일본-대만 발달장애인 작가 교류전에도 참여했다. 11월에는 아프리카 교류전과 개인전도 있다"며 월드클래스 작가 딸을 자랑했다.정은혜 母는 "방송 섭외를 다 거절했다. 감당 못 하고 있다"고 밝혔다. 김숙이 "'동상이몽'은 계속 나와줄 거냐"고 묻자 정은혜는 "불러주신다면"이라며 미소를 보였다.정은혜-조영남 부부는 아침 식사로 두부, 고구마, 달걀, 토마토, 당근, 두부 등 건강식 식단을 선보여 눈길을 끌었다. 정은혜 母는 "정은혜가 사춘기 이후 살이 찐다. (다운증후군 증상에 의한) 낮은 기초 대사량이 문제"라고 설명했다.그러면서 정은혜에게 체중 지적 악플이 달린다고 토로했다. MC들은 악플러들의 무례한 행동에 분노하는 모습을 보였다.1일 1식을 꼭 건강식으로 챙기며 한 달간 식습관을 조절했다는 정은혜는 "뱃살이 빠졌다"며 다이어트 효과를 이야기했다.남편 조영남은 "살찌는 음식 먹지 말고 이런 걸로 먹으면 좋겠다. 야채가 건강하고 좋다"고 응원했다. 정은혜는 "우리도 팔팔하게 건강하게 오래 행복하게 살자"며 신혼의 달달함을 드러냈다.최근 기분이 '속상하다'고 표현한 정은혜는 "사람들이 나를 보면 '피곤해요? 사인하느라 힘드시겠다'고 한다. 그런 말보다는 '대단하다, 멋있다, 잘 그린다'는 말을 듣고 싶다"면서 걱정보다 응원을 받고 싶다고 털어놨다.정은혜는 남편에게 키스를 요구했지만 거절당해 충격을 받았다. 그는 "오빠 나랑 키스할래?"라고 물었지만, 조영남은 고민 끝에 거절 의사를 내비친 것. 정은혜는 "안 하고 싶어? 알았어 안 해"라면서도 속상한 마음을 감추지 못했다.또 정은혜는 조영남을 위한 '혼자만의 텐트'까지 쫓아 들어가 "나랑 뽀뽀하자"고 졸랐다. 조영남이 다급히 탈출하는 모습에 출연자들은 웃음을 터뜨렸다.한편, 정은혜는 tvN '우리들의 블루스'에서 배우 한지민의 언니 역으로 활약한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr