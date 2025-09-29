텐아시아 DB

배우 안은진이 다이어트에 성공했다.29일 오후 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '다 이루어질지니'의 제작발표회가 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 진행됐다. 현장에는 배우 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 참석했다.이날 안은진은 올블랙 착장으로 우아함을 선보였다. 특히 이전 작품에서와는 달리 날렵한 브이라인과 뚜렷한 이목구비, 여리여리한 바디라인이 눈길을 끌었다. 실제로 안은진은 5년 전 본지와의 인터뷰 당시 귀여운 외모였지만 극한의 다이어트 끝에 카리스마 가득한 이미지를 가지게됐다.'다 이루어질지니'는 감정을 느끼지 못하는 가영(수지)이 우연치 않게 램프의 정령 지니(김우빈)를 만나게 되며 벌어지는 이야기를 그린 판타지 로맨틱 코미디. 안은진은 청풍 마을에 한 달 살기를 하러 온 베일에 싸인 여인 미주 역으로 변신한다.한편 '다 이루어질지니'는 내달 3일 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr