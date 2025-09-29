SNS

SNS

송요훈 감독이 아내 안혜경과의 결혼 2주년을 자축했다.최근 송 감독은 "#벌써2년 #결혼기념일❤️ #고맙고사랑해❤️ 내 인생 가장 힘든 시기에 내 손 잡아준 사람♡"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 부부는 편안한 차림으로 데이트에 나선 모습. 식당에서 단란하게 인증샷을 남겼다.이에 배우 김선아는 "많이 행복하셔야해요^^ 🔥🔥❤️"라는 응원의 댓글을 적었다.한편 안혜경은 2023년 9월 송요훈 촬영감독과 1년의 교제 끝에 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr