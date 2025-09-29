사진=텐아시아DB

'다 이루어질지니' 안은진이 고규필이 맡은 신수 역할을 해보고 싶다고 밝혔다. 또한 스포일러를 조심하며 극 중 인물에 빙의, 시골살이 소감을 밝혔다.29일 서울 역삼동 조선 팰리스 서울 강남에서 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'의 제작발표회가 열렸다. 배우 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 참석했다.'다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디. 김은숙 작가의 신작이다.안은진은 서울 청담동에서 청풍 마을로 시골 반년 살기를 하러 왔다는 미스터리한 여인 미주 역을 맡았다. 그는 "대본을 재밌게 읽었다. 제가 제일 재밌었던 부분은 지니, 천사 등을 현실 세계와 연결시킨 판타지라는 점에 반했다"라고 밝혔다.극 중 인간이냐는 질문에 안은진은 "예"라며 스포일러를 염려, 아주 조심스럽게 답해 웃음을 안겼다. 지니, 천사, 신수 등 역할 중에 하고 싶은 캐릭터가 있냐는 질문에 "신수 제이드가 재밌는 캐릭터라고 생각했다"고 답했다. 이어 "제이드가 등장하면 모두 웃었다. 나도 웃게 하는 배우가 되고 싶다고 생각했다"라고 전했다.안은진은 미주 캐릭터에 대해 "저도 말씀드리고 싶지만 정보가 없이 봐야 재밌는 캐릭터"라고 말했다. 시골살이를 해본 소감에 대해 "자연이 좋더라"며 웃음을 안겼다.'다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr