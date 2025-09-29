최여진, 재혼한 남편과 함께…럭셔리 요트 위서 불꽃 명당 찜

모델 겸 방송인 최여진이 요트에서 불꽃놀이를 즐겼다.29일 최여진은 자신의 계정에 “좋은건 함께해야 그 행복이 배가 되어요!”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최여진은 남편, 연예계 동료들과 함께 불꽃축제를 즐기는 모습. 럭셔리한 요트 위 명당에서 불꽃을 직관하고 있다.한편 최여진은 최근 스포츠 사업가 김재욱 씨와 결혼했다. 결혼 발표 후 최여진이 김재욱 씨의 전처와 함께 tvN '온앤오프'에 출연한 사실이 재조명되면서 '불륜설'이 불거지기도 했다. 그러나 전처가 이를 직접 해명하며 논란이 일단락됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr