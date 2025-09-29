사진=류이서 SNS

사진=류이서 SNS

그룹 신화의 멤버 전진과 그의 아내 류이서가 결혼 5주년을 맞았다.류이서는 지난 28일 자신의 인스타그램에 "벌써 5주년♥️ 시간이 왜이렇게 빨리 흘렀지 히"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 류이서가 남편 전진과 함께 프라이빗한 공간에서 결혼기념일을 서로 축하하고 있는 모습. 특히 류이서는 전진을 향해 "항상 감사해요 사랑해요 쪽"이라며 진한 애정을 표현해 보는 이들의 흐뭇함을 자아냈다.힌편 전진과 류이서는 2017년 연애를 시작해 2020년 결혼했으며, 슬하에 자녀는 없다. 부부는 과거 SBS '동상이몽-너는 내 운명'에 출연해 난임에 대한 고민과 함께 2세를 준비하는 과정을 솔직하게 털어놔 많은 응원을 받은 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr