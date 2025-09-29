사진 제공-엑스와이지 스튜디오

배우 장윤주가 인생 첫 악역으로 돌아온다.오늘(29일) 첫 방송을 앞둔 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’에서 장윤주는 역대급 연기 변신을 꾀한다.지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’는 인생리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다.장윤주는 극 중 가성호(문성근 분) 회장의 의붓딸이자 연극영화과 교수 가선영 역을 맡았다. 가선영은 이미지 메이킹에 능하고, 필요한 것을 얻기 위해 돈과 권력을 무기로 삼으며 타인의 감정은 철저히 무시하는 냉혹한 사이코패스다.이와 함께 첫 방송을 앞두고 공개된 사진 속 장윤주는 화려하지만, 절제된 블랙 톤 의상으로 재벌가 캐릭터를 완성하고 있다. 동시에 웃음기를 싹 지운 차가운 표정과 범접할 수 없는 아우라로 보는 이들을 숨죽이게 만든다. 이어 입을 꾹 다문 채 꽃다발을 들고 있는 스틸에서는 속을 알 수 없는 매서운 눈빛만으로 분위기를 압도하며 장윤주가 선보일 강렬한 연기 변신을 기대하게 만든다.과감한 연기 변신에 나선 장윤주가 출연하는 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’는 오늘(29일) 밤 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다. 매주 월, 화요일 밤 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr