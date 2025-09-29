텐아시아 DB

KBS ‘고소영의 펍스토랑’ 4회 손님인 에이티즈 성화, 여상이 앞으로 도전하고 싶은 꿈을 공개한다.29일 유튜브 KBS 엔터 채널(KBS Entertain)에서 공개되는 ‘펍스토랑’ 4회에서는 MC 고소영이 ”전세계가 주목하고 있는 아이돌이 온다“, “손님 중에 유명한 대식가가 계셔서 평소보다 든든하게 준비했다”며 대형 철판을 꺼내 요리한다.이날 도착한 손님은 바로 아이돌 그룹 에이티즈(ATEEZ)의 성화와 여상. 고소영은 소문난 대식가 성화를 위해 특별히 준비한 분식집 철판 떡볶이와 김밥 케이크를 공개해 성화와 여상을 빵 터지게 했다. 여기에 고소영이 떡볶이에 올릴 청양고추 토핑을 꺼내자, 성화와 여상은 “청양고추는 저희가 올리겠다”며 글로벌 히트 넘버인 ‘바운시(BOUNCY)’의 안무와 함께 “청양고추 Vibe”를 외치며 열심히 뿌려 웃음을 줬다. 푸짐한 음식에 행복한 성화는 고소영에게 MZ 향공샷을 알려주며 분식 세트 기념사진을 함께 찍기도.이어 고소영이 혹시 포카 포즈도 가능하느냐고 묻자, 성화와 여상은 즉석에서 눈앞에 있는 청양고추를 활용한 포카 포즈를 선보여 큰 웃음을 줬다고. MC 고소영은 “성화의 ‘체리 포카’가 엄청 화제였다고 알고 있는데 오늘 ‘청양고추 포카’가 나왔다”며 팬심을 드러냈다. 성화의 여상이 각각 완성한 ‘청양고추 포카 3종 세트’는 ‘펍스토랑’에서 공개된다.이어 MC 고소영이 “여상 씨는 또 N행시 장인 아니냐”며 그의 능력을 궁금해하자, 여상이 즉석에서 고소영 이름으로 빵 터지는 삼행시를 선보였다고. 이에 성화는 환호를 지르며 격한 리액션으로 호응했고, 고소영도 큰 웃음을 터트렸다는 전언.이날 에이티즈는 2024년 K팝 보이그룹 최초로 세계적인 음악 축제인 ‘코첼라(코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌)’ 무대에 섰던 소감과 그날의 비하인드 스토리를 공개했다. 이에 고소영이 “앞으로 또 도전하고 싶은 무대가 있는지?”라고 묻자, 여상은 “언젠가는 ‘슈퍼볼 하프타임쇼’에도 서보고 싶다”는 꿈을 밝혔다. 또한 성화는 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-pop Demon Hunters)’의 매기 강 감독이 에이티즈의 LA 공연을 관람하러 왔을 때 감독을 직접 만나 나눈 대화를 털어놓으며, 또 다른 꿈을 공개한다고.한편 KBS ‘펍스토랑’은 29일 오후 6시 30분 유튜브 KBS 엔터 채널(KBS Entertain)에서 만나볼 수 있다. 같은 날 밤 11시 35분에 KBS2에서도 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr