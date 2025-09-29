그룹 스트레이 키즈/사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 정규 4집 'KARMA'(카르마)로 미국 음반 시장에서 성과를 냈다.음악 데이터 집계 매체 루미네이트(Luminate)에 따르면, 지난 8월 22일 발매된 'KARMA'는 올해 1월 3일부터 9월 25일까지 미국 내 피지컬 음반 판매량 40만 장을 기록했다. 단일 앨범 기준 2025년 미국 내 연간 누적 판매량 1위에 올랐다.'KARMA'는 발매 직후 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 1위로 진입하며 스트레이 키즈의 7번째 1위 앨범이 됐다. 이들은 '빌보드 200' 70년 역사상 일곱 작품 연속 1위 진입에 성공한 최초의 아티스트로 이름을 올렸다.해당 앨범은 프랑스음반협회(SNEP) 골드 인증을 받았고, 국제음반산업협회(IFPI) 그리스 앨범 차트 1위를 차지했다. 이로써 스트레이 키즈는 '★★★★★ (5-STAR)'(파이브스타), '樂-STAR'(락스타), 'ATE'(에이트), 'SKZHIPTAPE 合(HOP)'에 이어 다섯 번째 1위를 기록했다. 이는 아시아 아티스트 최초의 기록이다.스트레이 키즈는 10월 18일과 19일 인천아시아드주경기장에서 단독 콘서트 'Stray Kids World Tour '를 연다. 19일 공연은 비욘드라이브(Beyond LIVE)를 통해 온라인으로도 생중계된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr