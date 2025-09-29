/사진 = 이든나인 인스타그램

배우 이나영의 근황이 공개됐다.소속사 이든나인은 지난 27일 공식 인스타그램을 통해 “#미스지컬렉션 #지춘희선생님 #비하인드컷”이라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이나영은 디자이너 지춘희와 함께 무대 뒤에서 포즈를 취하고 있으며, 플라워 패턴 배경 앞에서 블랙 수트를 입은 모습으로 시선을 끌었다. 청순한 분위기와 특유의 소녀 같은 매력이 여전히 돋보였다.지춘희와 다정하게 웃는 이나영의 모습은 오랜만에 전해진 근황임에도 변함없는 미모를 증명했다. 특히, 한 눈에 보기에도 작은 얼굴이 놀라움을 안겼다.한편 이나영, 원빈 부부는 2015년 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 원빈은 2010년 영화 '아저씨' 이후 15년째 작품 공백기를 보내고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr