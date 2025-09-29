사진=JTBC '뉴스룸'

그룹 H.O.T. 강타가 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 속 그룹 사자보이즈 멤버의 '닮은꼴'이라는 언급에 솔직한 반응을 보였다.지난 28일 방송된 JTBC '뉴스룸' 초대석에는 H.O.T. 멤버들이 완전체로 출연했다. 이는 7년 만의 완전체 방송이다. 이날 안나경 앵커가 "데뷔 초창기에 '핫'이라고 인사를 했었다"고 묻자 문희준은 "숨기고 싶던 이야기인데 1~2주 하다가 이수만 선생님 말씀으로 바꿨다"고 말해 웃음을 자아냈다.이날 방송에서는 '케이팝 데몬 헌터스' 속 사자보이즈가 H.O.T.의 영향을 받았다는 사실이 언급됐다. 멤버들은 "너무 놀랐다", "감독님이 직접 밝히실 줄은 몰랐다. 감사하다. 꼭 한번 만나보고 싶다"고 전했다.강타는 "처음엔 우리가 모델이라고 생각 못했다"며 "감독님 말씀을 듣고 보니 우혁 형, 희준 형 헤어스타일이 보이더라"고 말했다. 곧이어 장우혁은 "가린 멤버가 있는데 아웃사이더 느낌이 나더라. 저를 모델로 한 것 같았다"고 덧붙였다.이어 메인 보컬 진우가 강타를 닮았다는 이야기가 나오자 강타는 "감독님이 말씀하시기 전엔 차은우 씨가 떠올랐다"고 했다. 이에 안나경 앵커가 "그 말은 차은우와 닮았다는 거냐"고 되묻자, 문희준은 "예리하시다. 의도를 정확하게 파악하셨다"고 농담을 던졌다.멤버들이 함께 몰아가자 강타는 "모함이다"라며 손사래를 치며 "진우는 차은우 씨에 가깝다. 저는 아니다"라고 강조해 웃음을 자아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr