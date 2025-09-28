사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

'런니맨' 권은비가 악덕 고용주로 등극했다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 몬스타엑스 주헌, 가수 권은비가 함께한 '님아, 그 월급을 주CEO' 레이스가 펼쳐졌다.이날 멤버들은 각 분야의 CEO 속옷회사 대표 송지효, F&B 대표 하하, 카페 사장 권은비와 면접을 진행했다.양세찬의 등장에 권은비는 "모지리가 왔네. 비주얼 보고 뽑아서 바로 탈락"이라고 말했다 양세찬은 "고졸이다. 배움이 없지만 회사를 위해 충성을 다하겠다"고 포부를 드러냈다.권은비는 "지금 사귀는 여자친구랑 몇 년 정도 됐냐"고 물으며 "양다리라는 소문이 있던데"라고 의문을 제기했다. "쇼츠까지 돈다"는 말에 유재석은 "쌥쌥이가 뭔데 아이돌계를"이라며 폭소했다.권은비는 유재석, 지석진, 양세찬과 팀이 되어 게임을 진행했다. 대표는 얻은 수입을 직원들과 1/N로 나누거나, 횡령할 수 있다. 대신 직원들은 대표를 고발할 수 있는 고발권을 가지고 있다.남자 멤버도 힘들어한 '책상 내구성 테스트' 게임에서 이를 악 물고 성공하며 100만원을 적립한 권은비는 배분에 불만을 드러낸 지석진에게 "게임을 했냐, 미션을 이겼냐. 뭐했냐 대체. 게임을 우리만 했잖냐. 가만히 앉아서 콩고물 떨어지는 것만 먹었잖냐"고 지적해 웃음을 선사했다.'예능 불나방' 권은비는 "인생은 혼자다. 사업도 혼자 하는 것"이라며 연속 횡령을 시도했다. 양세찬은 고발을 제안했지만, 유재석과 지석진은 권은비를 신뢰해 결국 고발이 불발됐다.게임 결과 하하는 고발을 유도했지만, 횡령하지 않아 직원 김종국, 주헌을 놀라게 했다. 송지효는 직원들에게 완벽하게 수익의 1/N을 나눠주며 '좋은 기업인'으로 떠올랐다. 이와 함께 수익 보유액이 2배 껑충 뛰었다.한편, 권은비는 약 1,280만원 수익 중 1,224만원 가량을 독식하며 횡령에 성공했다. 유재석은 50만원, 양세찬은 10원, 지석진에게는 1원을 분배해 예능감을 발산했다. 2배 적립으로 권은비는 약 2.448만원을 적립한 상황. 겨우 20원을 얻게 된 양세찬은 "직원들은 개처럼 일만 했네"라며 불만을 토로했고, 유재석은 "건물 앞에 가서 시위하자"고 항의했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr