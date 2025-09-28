사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

'미운 우리 새끼' 신지가 결혼을 앞두고 예비남편을 둘러싼 논란에 대해 입을 열었다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 코요태 신지가 결혼 논란에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.이날 신지는 "김종민이 결혼 후 달라졌다"면서 "무슨 일을 결정할 때 책임감 있고, 결단력 있게 행동하려고 한다"고 밝혔다."저를 대하는 게 달라졌다"고 밝힌 신지는 "식당가면 밥도 챙겨주고, 차 탈 때도 먼저 태우더라. 무대에서 힐을 신으니까 내려가는 게 늦는데, 원래 남자 멤버들 먼저 가버렸었다. 지금은 무대 위에서 내려갈 때까지 기다리더라. 매너가 장착됐다. 낯선데 기분은 좋다"고 전했다.7살 연하 가수 문원과 결혼 소식을 전한 신지는 예비남편을 둘러싼 각종 논란에 "이런저런 이야기가 튀어나오니까 저도 당황했다"며 마음고생을 털어놨다.신지는 '많은 분들이 저희가 짧게 만난 줄 아시는데, 이제 2년 넘어서 3년 차가 됐다"면서 "사전에 여러 가지 물어봤다. '나랑 열애설이라도 난다면 굉장히 크게 이슈가 될 거다. 잘못한 게 있으면 얘기하라'고 했다"고 말했다.문원과 여러 이야기를 나눈 후 "제가 지켜본 바로는 (문제 될 게) 없었다"는 신지는 논란에 대해 "사실이 아닌 얘기들이 나오니까, 저는 27~28년 연예계 몸담고 있어서 이런 일들이 익숙하지만, 예비신랑은 이런 스포트라이트를 나쁜 방향으로 받으니까 멘탈이 강해도 흔들리더라"고 걱정하는 마음을 내비쳤다.신지는 문원과 결혼을 결심한 결정적 이유에 대해 "저한테 잘하고, 저희 부모님한테도 잘한다. 제가 행사에 가서 집에 없어도 예비남편이 부모님과 집에 있었을 정도다. 그런 게 좋다. 엄마아빠도 예뻐한다"고 자랑했다.내년 결혼을 앞둔 신지는 "상견례는 아직 안 했다. 문원 부모님은 뵀다. 예비시모가 '고맙고 미안하다. 우리 아들을 사랑해 줘서 고맙다'고 하셨다"고 이야기했다.서장훈은 "예비남편이 신지가 이름 부를 때 제일 두렵다고 하더라. 뭐라고 부르냐"고 물었다. 신지는 "성을 붙여서 박상문 씨. 본명을 부른다"고 밝혀 웃음을 안겼다.7살 나 이차에 서장훈은 "신지 대학생 때 예비남편은 초등학생이었다"고 설명했다. 신동엽은 "전국에 있는 대학생 여러분, 지나가던 초등학생 어리다고 놀리지 마라. 반려자가 될지도 모른다"며 놀렸다.신지는 "저도 이렇게 연하를 만날 줄은 몰랐다. 저는 연하가 정말 싫다고 했다. 근데 그게 아니더라"며 부끄러워했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr