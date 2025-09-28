사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 지예은이 자신의 몸값을 깜짝 공개했다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 몬스타엑스 주헌, 가수 권은비가 함께한 '님아, 그 월급을 주CEO' 레이스가 펼쳐졌다.이날 멤버들은 각 분야의 CEO 속옷회사 송지효, F&B 하하, 카페 권은비와 면접을 진행했다.면접자로 등장한 지예은은 "제가 유일하게 직장인이다. 실제 이직 준비 중이다. 저쪽과 얘기가 되어 있다"고 밝혔다. "전 회사에서 얼마 받았냐"고 묻자 지예은은 "전에 350만원받았다. 진짜 몸값"이라고 강조해 눈길을 끌었다.하하가 '사내연애' 금지를 설명하자 지예은은 "여기서 좋아할 사람 없다"고 선을 그었다. 이에 멤버들은 "강훈과 썸 탔잖냐. 안 좋아하냐"고 물었다. 지예은은 "안 좋아한다"면서도 "강훈이 사귀자고 하면 사귄다. 그런데 장동윤 오빠가 더 좋다"고 밝혀 웃음을 안겼다.지예은은 송지효 CEO가 운영 중인 속옷회사 입사를 희망했다. 이유를 묻자 "내가 생각보다 있다. 없어 보이지만 생각보다 있다"고 강력 주장해 폭소를 유발했다. 양세찬은 "토크에 발을 못 담그겠다 이 녀석아"며 외면해 웃음을 안겼다.지예은은 상금 100만원이 걸린 책상 내구성 테스트 게임에서 제 몸무게를 이기지 못하고 탈락해 웃음을 안겼다. 권은비는 이를 꽉 물고 성공했고, 송지효는 아쉽게 탈락했다.남자 멤버들이 연이어 실패하는 가운데 하하는 "한번 해보자. 스타 한번 돼보자"라며 자기 최면을 건 뒤 게임에 진지하게 임했다. 지석진 또한 "애가 운동해서 체력이 좋다. 종아리가 닭다리 같다"며 응원했다.그러나 하하는 게임 중 갑자기 멈춰서더니 "고X가 낑겼다"며 고통을 호소하다가 추락했다. 자막에는 '회사를 위해 넷째까지 포기한 하사장'이라는 문구가 등장해 웃음을 안겼다.한편, 지예은은 건강상의 이유로 9월부터 활동 중단 후 회복에 전념하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr