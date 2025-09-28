이미지 크게보기 사진 = tvN '폭군의 셰프'

'폭군의 셰프' 마지막 회에서 연지영(임윤아 분)과 이헌(이채민 분)이 현대에서 다시 만났다.28일 방송된 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 최종회에서는 연지영이 현대로 돌아와 셰프로 일하는 모습이 그려졌다.제산대군(최귀화 분)은 역모를 일으켜 대왕대비와 한씨 세력을 제거하려 했지만, 이헌과 주변 인물들의 대응으로 계획은 차단된다. 연지영은 공길(이주안 분)의 도움을 받아 이헌을 걱정하며 몸을 숨겼고, 이헌 역시 제산대군과 맞서 싸우며 역모를 막았다.연지영은 제산대군의 공격으로 부상을 입지만, 현대 병원에서 깨어나 다시 과거로 돌아갈 기회를 얻는다. 한 달 뒤, 연지영은 선배의 제안으로 미슐랭 호텔 레스토랑에서 일하면서 셰프로 복귀했다. 또한 망운록에 기록된 조리법을 활용한 메뉴 개편을 시작했고, 숙수들과도 다시 만나 반가움을 드러냈다.마침내 이헌과도 다시 만난 두 사람은 서로를 알아보고 애틋한 포옹과 입맞춤을 나눴다. 이헌은 "약조를 지키러 왔다"라며 과거에서 연지영과 약속을 잊지 않고 지키는 모습으로 감동을 안겼다.두 사람은 과거와 현대를 연결한 사랑의 결말을 완성했다. 이헌은 약속대로 연지영에게 비빔밥을 만들어 주며, 두 사람의 이야기는 조선시대와 현대를 아우르는 따뜻한 해피엔딩으로 마무리됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr