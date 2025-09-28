뉴비트/ 사진=조준원 기자 wizard333@

"오늘 비가 와서 오는 길이 힘들었을 텐데 저희 무대로 다 날리시길 바라요."그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)가 신인의 패기로 ATA 페스티벌 둘째 날의 포문을 화려하게 열었다. 28일 서울 난지한강공원에서 열린 이날 행사에서 이들은 "최고의 아티스트와 팬이 모이는 ATA 페스티벌에 올 수 있어 영광"이라며 "긴장되고 떨리지만 열심히 해보겠다"고 말하며 공연의 시작을 알렸다.지난 3월 데뷔한 뉴비트는 데뷔 후 첫 컴백 활동에 돌입한다. 뉴비트는 "긴장도 되고 다시 데뷔하는 심정"이라며 "팬들이 느끼기에는 긴 시간이었다고 생각한다. 회사와 멤버들이 고민하며 열심히 준비했으니까 많이 기대해도 좋다"고 예고했다.뉴비트는 7인 7색의 매력을 지닌 그룹이다. 뉴비트는 이들만의 매력 포인트를 묻자 "멤버 중의 한 명은 무조건 여러분의 이상형일 것"이라고 당찬 답변을 내놨다. 이어 "한 번 빠지면 헤어 나오기 힘든 중독성이 있다"고 덧붙였다.'뉴비트가 잘 될 수밖에 없는 이유'에 대한 질문에 이들은 "길게 말해도 괜찮겠냐"고 운을 띄웠다. 이어 "우리 팀의 모토가 '뭐든 한다'다. 스케줄이 끝나고 항상 아쉬운 점이 있으면 꼭 피드백한다. 긍정적인 욕심이 많은 편이라 서로 채찍질도 하고 응원도 해주면서 항상 발전하고자 노력하고 있다"고 했다.이들은 "데뷔 전에 100km 국토대장정을 다녀왔다"며 독기를 자랑했다. 더불어 '카푸치노' 선공개를 앞두고 최소 100번 이상 연습했다. '왜?'라는 의문을 품을 수도 있겠지만, 우리는 그런 걸 묻지 않고 저스트 두 잇. 그냥 한다"고 열정을 보였다.뉴비트는 다음달 컴백 대전에 합류한다. 지난 3월 발매한 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드) 이후 약 7개월 만의 가요계 복귀다. 뉴비트는 새 앨범 막바지 준비에 한창이다. 첫 정규 앨범을 통해 독창적인 세계관과 음악적 역량을 보여준 이들은 한층 성장한 모습으로 돌아올 예정이다.지난 27일 막을 올린 ATA 페스티벌은 이날까지 이어진다. ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 첫날에는 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임 등이 출연했다. 행사 둘째 날에는 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 출동한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr