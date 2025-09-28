사진 = 손연재 인스타그램

체조선수 출신 손연재가 동안 미모를 뽐냈다.최근 손연재는 자신의 인스타그램에 "가을 사랑해"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 손연재는 벽돌 외벽을 배경으로 벤치에 앉아 니트 폴로와 플리츠 스커트, 블랙 로퍼에 프릴 양말을 매치해 산뜻한 프레피 무드를 완성했다. 한 손에는 테이크아웃 컵을 들고 편안히 기대 앉아 깨끗한 피부와 또렷한 이목구비로 '동안' 수식어를 다시 증명한다.이어 공개된 사진에서는 스크런치로 묶은 포니테일과 브라운 미니백을 더해 발랄함을 살렸다. 상단에서 내려다본 앵글 속 자연스러운 미소, 가을 햇살이 만든 그림자까지 어우러지며 분위기 자체를 화보로 만든다.이를 본 팬들은 "언니 너무 동안이세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 귀엽다", "너무 예쁜거 아닌가요"라는 댓글을 남겼다.손연재는 방송과 브랜드 행사 등 다채로운 활동을 통해 우아한 이미지와 안정된 스타일링을 꾸준히 선보이고 있다. 이번 나들이 사진 역시 손연재 만의 절제된 감성과 세련된 취향을 확인시키며 화제를 모은다.한편 손연재는 지난 2022년 9살 연상의 금융업 종사자와 결혼했으며 지난해 첫아들을 얻었다. 손연재는 최근 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에 출연해 결심한 계기에 대해 "남편이 확신이 있어 보였다"고 하면서 애정을 드러냈다. 손연재는 "저한테 더 잘 보이려는 게 아니라 꾸밈없이 자신의 장단점을 이야기해줬다"며 "평생 죽을 때까지 책임질 수 있다고 확신을 주는 모습에 결혼을 결심했다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr