배우 박주미의 고혹적인 미모가 빛을 발한다.박주미는 최근 자신의 인스타그램에 주얼리 명품 브랜드명이 담긴 멘트와 함께 화보사진을 공개했다.사진 속 박주미는 올림 헤어에 블랙 슬립 톱을 매치하고 다이아 세팅의 귀걸이, 목걸이, 링을 레이어드해 얼굴선을 환하게 살렸다. 손끝까지 이어지는 링 스타일링으로 광택을 극대화하며 시선을 고정시킨다.박주미는 또 다른 컷에서는 미소와 함께 한쪽 눈을 가린 포즈로 주얼리의 입체감을 강조해 잡지 화보 같은 무드를 완성했다. 미니멀한 화이트 재킷 룩에서는 대형 퍼플 스톤이 달린 브로치와 다이아 포인트 반지를 더해 품격을 높였다.스트랩리스 드레스 룩에서는 라운드 다이아 네크리스와 후프 이어링, 뱅글과 링을 균형 있게 배치해 우아함을 배가했다. 블랙 드레스 룩에선 볼드한 링크 체인 네크리스와 브레이슬릿 세트를 조합해 현대적인 강약을 보여준다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "언니가 행복했으면좋겠어요"라는 댓글을 남겼다.한편 박주미는 1972년생으로 52세다. 박주미는 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr