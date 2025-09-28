손승연이 우혜미를 떠올리며 눈물을 흘렸다.
지난 27일 오후 6시 방송된 KBS2TV '불후의 명곡'에서는 아티스트 신승훈 편 2부로 그려졌다.
이날 방송에서 손승연, 이예준, 지세희, 유성은으로 이뤄진 손이지유가 '보이스 코리아' 당시 코치였던 신승훈 앞에 13년 만에 다시 섰다. 네 사람은 신승훈의 명곡 '나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을 뿐'을 선곡해 무대를 꾸몄다.
손승연은 무대 전 신승훈에 대해 "사실 저희에겐 선배님 보다 코치님이 더 익숙하다"며 "제가 가수가 될 수 있었던 건 코치님이 버튼을 눌러주셨기 때문"이라며 감사함을 전했다. 이어 "사실은 다섯 명으로 인사드려야 한다"며 "故 우혜미까지 함께한 무대가 있었고 그때 '촛불 하나'를 불러 많은 사랑을 받아 지금까지 활동할 수 있었다"라며 울먹였다.
손승연은 "코치님도 사랑하는 이를 떠나보내며 이 곡을 쓴 걸로 알고 있다"며 "저희에게도 오늘은 의미 있는 무대고 우리 다섯 명이 함께한다고 생각하고 진심으로 노래하겠다"라며 우혜미를 향한 그리움을 드러냈다. 손이지유는 특유의 폭발적인 가창력과 안정된 화음으로 감동적인 무대를 완성했다. 특히 유성은은 저음에서 따뜻한 감성을, 고음에서는 힘 있는 에너지를 발휘하며 곡의 울림을 배가시켰다. 관객과 동료 가수들까지 눈물을 감추지 못했고 MC 이찬원은 "신승훈 선배님이 고인이 된 가족과 후배를 떠올리며 만든 곡으로 안다"며 "손이지유가 고 우혜미를 그리며 부르니 더 벅찼다"라고 소감을 밝혔다.
허각은 "이 무대는 올킬도 가능할 것 같다"라며 감탄했고 원곡자 신승훈 역시 "후배가 아닌 함께 부딪히고 성장한 친구들이라 더 특별하다"며 "대견하다"라며 제자들의 무대를 흐뭇하게 지켜봤다.
한편 故 우혜미는 지난 2019년 9월 21일 자택에서 숨진 채 발견됐다. 우혜미는 2012년 방송된 Mnet ‘보이스 코리아’ 시즌1에 출연하며 이름을 알렸다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
