사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

손승연이 우혜미를 떠올리며 눈물을 흘렸다.지난 27일 오후 6시 방송된 KBS2TV '불후의 명곡'에서는 아티스트 신승훈 편 2부로 그려졌다.이날 방송에서 손승연, 이예준, 지세희, 유성은으로 이뤄진 손이지유가 '보이스 코리아' 당시 코치였던 신승훈 앞에 13년 만에 다시 섰다. 네 사람은 신승훈의 명곡 '나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을 뿐'을 선곡해 무대를 꾸몄다.손승연은 무대 전 신승훈에 대해 "사실 저희에겐 선배님 보다 코치님이 더 익숙하다"며 "제가 가수가 될 수 있었던 건 코치님이 버튼을 눌러주셨기 때문"이라며 감사함을 전했다. 이어 "사실은 다섯 명으로 인사드려야 한다"며 "故 우혜미까지 함께한 무대가 있었고 그때 '촛불 하나'를 불러 많은 사랑을 받아 지금까지 활동할 수 있었다"라며 울먹였다.손승연은 "코치님도 사랑하는 이를 떠나보내며 이 곡을 쓴 걸로 알고 있다"며 "저희에게도 오늘은 의미 있는 무대고 우리 다섯 명이 함께한다고 생각하고 진심으로 노래하겠다"라며 우혜미를 향한 그리움을 드러냈다.손이지유는 특유의 폭발적인 가창력과 안정된 화음으로 감동적인 무대를 완성했다. 특히 유성은은 저음에서 따뜻한 감성을, 고음에서는 힘 있는 에너지를 발휘하며 곡의 울림을 배가시켰다. 관객과 동료 가수들까지 눈물을 감추지 못했고 MC 이찬원은 "신승훈 선배님이 고인이 된 가족과 후배를 떠올리며 만든 곡으로 안다"며 "손이지유가 고 우혜미를 그리며 부르니 더 벅찼다"라고 소감을 밝혔다.허각은 "이 무대는 올킬도 가능할 것 같다"라며 감탄했고 원곡자 신승훈 역시 "후배가 아닌 함께 부딪히고 성장한 친구들이라 더 특별하다"며 "대견하다"라며 제자들의 무대를 흐뭇하게 지켜봤다.한편 故 우혜미는 지난 2019년 9월 21일 자택에서 숨진 채 발견됐다. 우혜미는 2012년 방송된 Mnet ‘보이스 코리아’ 시즌1에 출연하며 이름을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr