사진 = 채수빈 인스타그램
배우 채수빈이 청순한 미모가 돋보이는 사진을 게시했다.

최근 채수빈은 자신의 인스타그램에 광고하는 브랜드 명 해시태그와 각종 이모지가 담긴 멘트와 사진을 올렸다.

사진 속 채수빈은 그린톤 외벽의 카페 앞에서 포즈를 취하며 포근한 분위기를 자아냈다. 풍성한 뽀글 웨이브 헤어에 블랙 레더 재킷, 와이드 데님 팬츠를 매치해 세련된 동시에 자유로운 겨울 패션을 완성했다.
손에는 레오파드 패턴의 미니 백을 들어 포인트를 더했다. 옆에 놓인 크리스마스트리와 어우러진 따뜻한 색감의 조합이 시선을 사로잡는다. 또 다른 컷에서 채수빈은 트리를 바라보며 미소 짓는 모습이 포착돼, 동화 속 한 장면 같은 분위기를 자아냈다.
팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "뽀글머리도 너무 예뻐요", "화이팅", "너무 귀엽다", "정말 예뻐" 등의 반응을 남기며 열렬한 지지를 보냈다.
한편 1994년생으로 31세인 채수빈은 넷플릭스 새 시리즈 '나를 충전해줘'를 차기작으로 선택했다. 이 작품에서 채수빈은 배우 김영광과 로맨스 호흡을 펼칠 예정이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

