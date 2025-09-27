사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

배우 권상우가 아내 손태영의 미모에 불안감을 드러냈다.27일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '대낮 뉴저지 한복판에서 애정행각하는 손태영♥권상우를 본 사람들의 반응은?(헬스장 데이트, 손흥민)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 권상우는 헬스장에서 PT 받는 손태영을 몰래 찾아갔다. 그의 깜짝 등장에 주변 사람들은 "손태영 사생팬이잖아"라고 표현해 웃음을 안겼다.손태영은 "남편이 올 것 같더라"고 말했고, 권상우는 운동 중인 아내에게 훈수를 두며 참견해 티격태격 케미를 발산했다. 주변 사람들은 "부부싸움 직관하는 거냐"며 웃었다.손태영이 귀찮아하며 짜증 내도, 권상우는 찰싹 붙어 다녔다. 그 모습에 주변에서는 "왜 여기서 연애하고 그러세요"라며 부러움을 드러냈다.운동 후 일상 토크가 이어졌다. 지인은 "우체국 아저씨가 손태영을 본 후 '이렇게 예쁜 여자는 처음 봤다'면서 소문을 내고 다니더라"고 전했다. 권상우는 "우리 집 맞냐"며 웃었지만, 곧 "미국 집에 자주 와야겠다. 불안해서"라고 진심을 드러냈다.손태영은 과거 미국 길거리에서 헌팅을 당하기도 했다. 당시 권상우는 댓글에 '내 마누라한테 말 거니까 순간 욱하게 된다. 참나 보는 눈은 있어가지고. 밤길은 위험해 조심해'라는 글로 경고하며 애정을 표현한 바 있다.아들 룩희 라이딩을 기다리며 손태영은 "진짜 봉사활동 하고 싶은데 시간이 없다"고 토로했다. 권상우는 "애들한테 봉사하기도 힘들다. 애들 대학부터 보내자"고 말했다.손태영이 "룩희가 지금은 축구 하느라 타서 비수기인데, 겨울 되면 성수기가 된다. 아이 낳으면 정말 예쁠 거"라며 권상우와 함께 손주를 키워줄 의향이 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr