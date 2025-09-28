사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 박준면이 임윤아 때문에 기미 못 한 아쉬움을 드러냈다.27일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 배우 박준면, 방송인 강남이 출연했다.이날 박준면은 tvN '폭군의 셰프' 비하인드를 전했다. 기미 상궁 역으로 활약 중인 그는 '실제 음식 맛'을 묻자 "푸드 팀이 미장센도 예쁘게 하지만, 맛도 좋다"고 밝혔다.'기미 했던 음식 중 최고의 메뉴'를 묻자 박준면은 "최근 방송됐던 슈니첼이 정말 맛있었다"고 말했다.양세형은 "촬영 때 한 번만 먹는데, 아쉽지는 않냐"고 물었다. 박준면은 "사슴고기가 메인으로 나온 장면이 있었는데, 왕 이채민이 임윤아한테 기미하라고 해서 내가 못 먹었다. 정말 아쉬웠다"고 토로해 웃음을 안겼다.최근 쫑파티를 진행한 '폭군의 셰프.' 팀 분위기를 묻자 박준면은 "장태유 감독님이 오래 찍기로 유명하다. 음식 찍느라 대기가 길어서 수다 떨며 친해졌다"고 전했다.박준면은 "쫑파티는 흑돼지 집에서 했다"며 남다른 기억력을 뽐낸 뒤 "요즘 대세인 이채민, 임윤아, 장태유 감독님 등과 함께했다"고 자랑했다.함께 공개된 짧은 쫑파티 현장 영상에는 임윤아가 의자에 올라가 "현장이 춥고 덥고 대기도 많고"라며 장 감독 눈치 보는 척을 하는 훈훈한 장면이 담겨있었다.한편, 박준면이 출연한 tvN '폭군의 셰프'는 수도권 시청률 15.8%를 기록하며 인기를 끌고 있다. 포상 휴가를 논의 중인 것으로 알려졌으며, 28일 마지막 회를 방송한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr