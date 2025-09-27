수지, 미쓰에이 시절 언급 "무뚝뚝했지만…비즈니스 웃음이라고" ('핑계고')

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

배우 수지가 걸그룹 미쓰에이로 활동하던 시절을 돌아보며 솔직한 속마음을 털어놨다.27일 채널 '뜬뜬-핑계고'에는 넷플릭스 새 드라마 '다 이루어질지니'의 주역 수지와 김우빈이 게스트로 출연해 입담을 펼쳤다.공개된 영상에서 MC 유재석과 양세찬이 "원래 성격이 어떤 편이냐"고 묻자, 수지는 "어렸을 때는 원래 좀 무뚝뚝했는데 방송을 하면서 밝아졌다. 지금도 일할 때는 밝은 편"이라고 담담히 답했다.유재석이 "아이돌로 데뷔하면서 쉽지 않은 시절도 있었겠다"며 미쓰에이 시절을 언급하자, 수지는 잠시 생각에 잠긴 뒤 "당시에는 힘든 걸 인지 못했는데 지금 돌이켜보면 '내가 꽤 무뚝뚝했는데도 잘 해냈다' 싶다”고 말했다. 이어 "친구들 사이에서는 원래 성격이 나오지만 무대나 방송 현장에서는 늘 밝은 모습을 보여야 했다"며 "일종의 비즈니스 웃음이었다"고 솔직히 고백했다.김우빈 역시 "정말 그런 모습을 많이 봤다"며 공감했고, 유재석은 "가까운 친구 앞에서는 오히려 진짜 모습을 보여줄 수 있는 법"이라고 덧붙였다.수지는 "방송을 하면서 스스로도 많이 변했고 지금은 예전보다 마음이 한결 편해졌다"고 웃어 보였다.한편 오는 10월 3일 수지는 김우빈과 함께 출연한 넷플릭스 드라마 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 바쁜 일정을 소화 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr