SNS

배우 정은표가 아들 정지웅 군의 동아리 공연에 다녀왔다.27일 정은표는 자신의 계정에 "지웅이가 활동하고 있는 동아리 정기 공연에 다녀왔다. 축제에도 공연에도 초대해 주는 아들놈 덕분에 청춘들의 뜨거운 열정을 느낄 수 있었다. 아내랑 공연장 근처 이자까야에서 맥주 한 잔 마시면서 밤 데이트 즐기고 사람들 북적이는 홍대 거리를 손 잡고 거니는것도 즐거웠다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 정은표는 아내와 함께 아들의 공연을 보러간 모습. 아들 지웅 군과 함께 인증샷을 남기고 있다.한편 정은표는 과거 첫째 아들 정지웅 군과 SBS 예능 '스타 주니어쇼 붕어빵'에 출연했다. 정지웅 군은 2022년에 서울대학교에 입학했으며 군 복무 중 약 30㎏를 감량한 것으로 알려졌다. 현재 50kg 감량에 성공했다. 지난 7월 8일 군 복무를 마치고 육군 만기 전역했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr