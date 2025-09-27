텐아시아 DB

런닝맨

'24억원 건물주' 권은비가 따끔한 일침을 날린다.오는 28일 방송되는 SBS ‘런닝맨’에서는 CEO와 직원 사이의 숨 막히는 심리전이 공개된다.최근 진행된 녹화는 ‘님아, 그 월급을 주CEO’ 레이스로 꾸며져 CEO와 직원들이 최대한 많은 이윤을 내야 했다. 이에 수익금을 얻기 위해 대표·사원 할 거 없이 근성 테스트에 도전했다. 특히 군 조교 생활을 거쳐 ‘신입 악바리’로 무장한 몬스타엑스 주헌이 보란 듯이 회사에 큰 수익을 안길 수 있을지 기대를 모았다. 그런가 하면 사원들을 제치고 테스트에 임한 대표 송지효는 ‘원조 악바리’답게 선전하던 찰나, 위기에 봉착한 나머지 사원들에게 곤혹스러운 지시를 내려 현장을 웃음을 물들였다.점심시간에는 ‘불나방’ 권은비 CEO의 한탕주의가 제대로 발동됐다. 점심시간은 직장인들의 오아시스 같은 것이지만, 이들은 CEO와 함께하는 식사가 예고돼 보는 이로 하여금 ‘웃픈’ 공감을 불러일으켰다. 특히 권은비는 ‘젊꼰(젊은 꼰대)’ CEO에 빙의했다. 그는 ‘중고 신입’ 지석진으로 하여금 “잘하는 게 뭐냐”며 일침을 날리는가 하면, CEO부터 사원까지 동등하게 식사비 몰아주기 복불복을 시전하며 모두의 원성을 샀다. 이런 CEO들의 횡포에 화가 난 직원들은 하나둘 ‘고발 각’을 재기 시작했다.만약 CEO의 횡령이 발각되면 그 회사는 그대로 파산하므로 과연 이들의 미래가 어떻게 될지 궁금해지는 가운데, ‘님아, 그 월급을 주CEO’ 레이스는 28일 오후 6시 10분에 방송되는 ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr