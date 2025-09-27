/ 사진=조준원 기자
가수 경서가 미발매곡을 깜짝 공개했다.

27일 서울 마포구 한강난지공원에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025'(이하 'ATA 페스티벌')'가 열렸다. 이날 무대의 헤드라이너는 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수다. 잔나비와 페퍼톤스가 서브 헤드라이너로 나선다. 이무진, 10CM, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임, 황가람 등도 이날 무대에 오른다.

이날 경서는 첫 곡으로 '탈출속도'를 선곡해 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 이어 '소행성'으로 분위기를 한껏 달군 그는 "미발매곡 한 곡을 들려드리려고 한다. '사랑만 해두자'라는 곡으로 이 자리에서 최초로 공개하는 곡"이라고 밝혀 관객들을 깜짝 놀라게 했다.

신곡 '사랑만 해두자' 무대에 이어 '그러니 내 옆에', '첫 키스에 내 심장은 120 BPM'을 연달아 열창한 경서는 "오늘은 여러분과 제가 주인공이지 않을까 싶은 마음을 담아 노래를 부르겠다"며 '밤새도록 어떤 말을 할까 고민해 봤어'로 관객들의 호응을 이끌어냈다.
열기를 이어가던 경서는 무대 중간 스페셜 미션인 '관객과 셀카 찍기'에 도전했다. 돌발 상황에 잠시 당황했지만, 곧 관객들이 원하는 포즈를 취해주며 능숙하게 미션을 수행했다. 또 무대 준비 과정에서 즉석 신청곡을 받아 즉흥적으로 노래를 선보이며 팬들과 한층 가까워졌다.

공연의 피날레로 경서는 '밤하늘의 별을'로 떼창을 유도한 뒤 '나의 X에게'로 마지막 무대를 장식하며 뜨거운 환호 속에 공연을 마무리했다.

'ATA 페스티벌'은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 둘째 날인 28일에는 헤드라이너 김재중이 나온다. 같은 날 더보이즈, 투어스, 크래비티, 하성운, 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등도 공연한다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

