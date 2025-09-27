사진 = 예리 인스타그램
레드벨벳 예리의 상큼미가 눈길을 끈다.

최근 예리는 자신의 인스타그램에 다양한 이모지와 함께 사진을 올렸다.

사진 속 예리는 난간에 팔을 얹고 브라운 미니백을 든 채 고개를 기울이며 초록이 우거진 골목을 배경으로 시선을 붙잡는다. 이어 예리는 블랙 톤의 롱슬리브 톱과 미니 스커트처럼 연출한 스타일로 단정한 실루엣을 보여 주고 양손에 미니백을 잡아 포즈를 고정하며 분위기를 채운다.
계단 위로 이동한 컷에서는 햇빛을 정면으로 받으며 가방을 끌어안고 카메라를 응시해 맑은 피부결과 또렷한 눈매를 강조했다.

이를 본 팬들은 "우리 예리 왤케 예쁘지" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "언니 너무너무 예뻐요" "너무 귀여워" 등의 반응을 댓글로 남겼다.
한편 1999년생인 예리는 26세이다. 예리는 연기와 음악, 예능을 넘나드는 전방위 활약을 이어가며 다채로운 행보를 보여주고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

