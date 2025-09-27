/사진 = 웰스엔터테인먼트

‘솔로지옥4’ 배지연이 OTT 드라마 ‘AI가 말해준 사랑제조법’에 캐스팅되어 첫 연기 도전에 나선다.27일 소속사 웰스엔터테인먼트는 “배지연이 드라마 ‘AI가 말해준 사랑제조법’에 출연한다”고 밝혔다.배지연은 극중 은주 역을 맡아 어린 시절부터 알고 지낸 첫사랑 찬빈과의 관계가 변화하며 겪는 은주의 복잡한 감정을 섬세하게 그려낼 예정이다.‘AI가 말해준 사랑제조법’은 카사노바와 희대의 바람둥이들의 연애 방식을 학습한 AI로 부터 ‘사랑 제조법’을 배우게 된 모태솔로 여대생이, 짝사랑하는 남자의 마음을 얻기 위 해 앙숙처럼 지내던 남자에게 호르몬 실험을 벌이는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.연출과 각본은 쿠팡플레이 오리지널 ‘하이드’, KBS2 드라마 스페셜 ‘환향: 쥐불놀이’ 등을 집필한 최서현 작가가 맡았다.한편, 최근 웰스엔터테인먼트와 전속계약을 체결한 ‘솔로지옥4’ 배지연은 이번 드라마 출연을 계기로 본격적인 활동을 시작하며, 앞으로 보여줄 다양한 행보에 기대가 모아지고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr