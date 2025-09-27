SNS

'러브캐처' 김지연이 야구선수 정철원과의 결혼사진을 공개했다.26일 김지연은 자신의 계정에 "2025년 12월 14일 금방 온다 ..... 👰🏻‍♀️🤵🏻"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김지연과 정철원은 웨딩화보를 남겼다. 두 사람은 혼전임신 후 출산을 먼저했다. 슬하에는 정인걸 군이 있다.한편 1996년 생인 김지연은 한양대 한국무용과 출신으로, '러브캐처'에 출연했다. '러브캐처'는 2018년 방송한 연애 예능프로그램으로 진실과 거짓을 가리는 매혹적인 연애 심리 게임을 다룬 연애 리얼리티 프로그램으로, 다양한 분야의 청춘남녀들이 출연해 화제를 모은 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr