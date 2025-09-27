사진 = KBS2TV '불후의명곡'

사진 = KBS2TV '불후의명곡'

KBS2 '불후의 명곡' 라포엠이 아닌 자신의 이름 석 자를 내걸고 경연에 나선 유채훈이 '역대급 오마주' 무대를 펼친다고 해 궁금증을 자극한다.27일 오후 6시 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'은 '아티스트 신승훈' 편 2부가 시청자를 찾는다.이날 유채훈은 신승훈에 대한 엄청난 팬심을 고백해 관심을 높인다. 학창 시절부터 신승훈의 명곡을 항상 불러왔다는 유채훈은 "몇 년 전에는 제가 직접 티켓팅해서 콘서트도 가고 초대받아 가서 인사도 드렸다"며 "정말 동경하는 대선배"라며 설렘을 드러낸다.유채훈은 신승훈의 명곡 '그 후로 오랫동안'을 선곡했다고 밝히며 팬심이 가득 담길 무대에 대해 귀띔해 흥미를 고조시킨다. 유채훈은 "곡 자체가 워낙 완성된 곡이니까 원곡 분위기 그대로 하려고 한다"라며 "포인트라면 이번에 저 혼자 절규를 해봤다"라고 덧붙여 호기심을 자극한다.이에 유채훈은 신승훈을 향한 존경심으로 역대급 오마주 무대를 꾸며내며 토크대기실까지 술렁이게 했다고 전해져 기대를 한껏 끌어모은다. 심지어 신승훈의 감성과 음색을 최대로 구현한 유채훈의 무대에 이찬원마저 "진짜 비슷하다"라며 감탄을 금치 못했다는 후문이다. 과연 모두를 충격에 빠트린 유채훈의 무대가 어떻게 펼쳐질지, 다가올 ‘불후’ 본 방송에 대한 궁금증이 치솟는다.신승훈의 명곡이 다시 태어나는 '아티스트 신승훈' 편은 지난 20일 1부에 이어 27일 2부가 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr